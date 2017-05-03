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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону полицией выявлено 12 случаев организации незаконной миграции

12:51 Среда, 03.05.2017

Более 90 незаконных мигрантов отправили домой сотрудники донской полиции. Также, в ходе оперативных мероприятий, правоохранители привлекли к административной ответственности более 600 иностранных граждан и 50 их работодателей. Как сообщают в пресс-службе донского управления МВД, сотрудники полиции выявили 12 случаев организации незаконной миграции.

«В рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграции, сотрудники полиции проверили места возможного проживания иностранных граждан в жилых домах, гостиницах и иных местах возможного пребывания, а также провели профилактические беседы и разъяснили требования действующего законодательства и санкции, предусмотренные за нарушения», — рассказал начальник управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Ростовской области Олег Левченко.

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