На Дону полицией выявлено 12 случаев организации незаконной миграции

Более 90 незаконных мигрантов отправили домой сотрудники донской полиции. Также, в ходе оперативных мероприятий, правоохранители привлекли к административной ответственности более 600 иностранных граждан и 50 их работодателей. Как сообщают в пресс-службе донского управления МВД, сотрудники полиции выявили 12 случаев организации незаконной миграции.

«В рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграции, сотрудники полиции проверили места возможного проживания иностранных граждан в жилых домах, гостиницах и иных местах возможного пребывания, а также провели профилактические беседы и разъяснили требования действующего законодательства и санкции, предусмотренные за нарушения», — рассказал начальник управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Ростовской области Олег Левченко.