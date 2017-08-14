На Дону после столкновения с лошадью опрокинулась легковушка
Инцидент произошел накануне поздно вечером на 25-м километре автодороги «Целина-Ольшанка». По предварительным данным, автомобиль «Хендай акцент» столкнулся с лошадью на проезжей части. В результате аварии погиб пассажир легковушки. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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