На Дону продолжают тушить пожар между хутором Ленина и Батайском

На Дону продолжают тушить пожар между хутором Ленина Аксайского района и Батайском. Вчера вечером там загорелась сухая трава и камыш. Около часу ночи пламя было ликвидировано. Однако сегодня вспыхнуло вновь. Сейчас огонь охватил площадь в 500 квадратных метров, тушение осложняет сильный ветер. Как сообщили в главном управлении МЧС региона, на месте работают два десятка пожарных, 3 автоцистерны и вертолет, он уже произвел 21 сброс воды.