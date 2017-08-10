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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону продолжают тушить пожар между хутором Ленина и Батайском

17:44 Четверг, 10.08.2017

На Дону продолжают тушить пожар между хутором Ленина Аксайского района и Батайском. Вчера вечером там загорелась сухая трава и камыш. Около часу ночи пламя было ликвидировано. Однако сегодня вспыхнуло вновь. Сейчас огонь охватил площадь в 500 квадратных метров, тушение осложняет сильный ветер. Как сообщили в главном управлении МЧС региона, на месте работают два десятка пожарных, 3 автоцистерны и вертолет, он уже произвел 21 сброс воды.

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