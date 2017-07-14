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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону разыскивают без вести пропавшего подростка

7:49 Пятница, 14.07.2017


Полицией Шахт разыскивается без вести пропавший Щепелев Евгений Сергеевич 2000 года рождения.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 168-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, стрижка средней длинны. Был одет в джинсовые шорты и серую футболку, обут в черные шлепки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении юноши, необходимо сообщить об этом по телефонам: 8 (8636) 23-69-48, 8 (8636) 29-72-90, 8 (8636) 29-73-44, 8 (928) 147-41-92, 8 (928) 197-33-49 или «02″.

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