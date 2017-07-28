На Дону разыскивают без вести пропавшего подростка
Полицией Азова разыскивается Артем Башт 2002 года рождения. Подросток убежал из социально-реабилитационного центра в селе Кулешовка и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 14 лет, рост около 160 сантиметров, глаза темно-карие, худощавого телосложения, темно-русые прямые волосы. Был одет: в желтую майку, синие джинсовые шорты, обут в кроссовки серого цвета.
Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение юноши, сообщить об этом по телефонам: 8 (86342) 7-14-20, 8-999-471-93-30.
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