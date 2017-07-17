На Дону разыскивают без вести пропавшего ростовчанина

Полицией Ростова-на-Дону разыскивается без вести пропавший Катехин Василий Сергеевич 1986 года рождения.

Приметы: на вид 30 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые темно-русые, отсутствуют два передних зуба. Был одет в майку без рукавов, клетчатые шорты, обут в шлепки черного цвета.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 8 (863) 249-49-70, 8 (863) 249-20-60.