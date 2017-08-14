На Дону разыскивают без вести пропавшую ростовчанку

Полицией Ростова-на-Дону разыскивается без вести пропавшая Севостьянова Светлана Юрьевна 1972 года рождения. Приметы: на вид 45-48 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения. Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение женщины, сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 249-43-20, 249-43-40, 235-02-02 или «02″.