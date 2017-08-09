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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону разыскивают без вести пропавшую школьницу

16:23 Среда, 09.08.2017

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Азовские полицейские разыскивают без вести пропавшую школьницу 2002 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, Марина Долгова ушла из дома и до настоящего момента не вернулась.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160, среднего телосложения, глаза серые, прямые темно-русые волосы.
Была одета: черные джинсы с прорезями на коленях, белый короткий топ и темно-синие макасины.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (863-42) 7-14-20 или 02.

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