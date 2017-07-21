На Дону разыскивают без вести пропавшую школьницу

Полицией Таганрога разыскивается без вести пропавшая Людмила Белокудренко 2001 года рождения.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 166-174 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные черные, глаза зеленые. Одета в черные джинсы с порезами и черную футболку, обута в черные кеды с белыми вставками. Имеет при себе документы, удостоверяющие личность.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, необходимо сообщить информацию об этом по номеру: 8 (863) 463-23-02 либо «02″.