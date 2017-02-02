На Дону разыскивают пропавшего без вести 17-летнего подростка

Полицией Мясниковского района разыскивается без вести пропавший 17-летний Нуъмонжонов Азизбек Улугбек Угли. 22 января он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Несовершеннолетний является гражданином Ближнего Зарубежья и не говорит на русском языке.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы прямые темно-русые, стрижка короткая. Одет в куртку черного цвета с капюшоном, отделанным мехом желтого цвета, рубашку в полоску сине-белого цвета, джинсы серого цвета.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение юноши, сообщить об этом по телефонам: 8(86349) 2-22-98, 2-33-12, 8-999-471-01-85, 8-928-216-72-48.