На Дону разыскивают пропавшую без вести девушку-подростка
Полицией Мясниковского района разыскивается без вести пропавшая Ангалёва Анастасия Витальевна 2003 года рождения. 24 января она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 160-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, длинные. Была одета в черную куртку до колен, джинсы синего цвета, шапку с бубоном, обута в черные сапоги.
Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение несовершеннолетней, сообщить об этом по телефонам: 8-928-770-66-05 или «02″.
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