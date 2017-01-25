На Дону разыскивают пропавшую без вести девушку-подростка

Полицией Мясниковского района разыскивается без вести пропавшая Ангалёва Анастасия Витальевна 2003 года рождения. 24 января она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 160-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, длинные. Была одета в черную куртку до колен, джинсы синего цвета, шапку с бубоном, обута в черные сапоги.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение несовершеннолетней, сообщить об этом по телефонам: 8-928-770-66-05 или «02″.