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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону руководитель стройкомпании обманул дольщиков на 35 миллионов рублей

17:11 Понедельник, 13.02.2017

В отношении руководителя азовской строительной компании возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он получил  35 миллионов рублей от дольщиков на строительство многоэтажи в Азове. Объект не сдал. В списках обманутых значатся 26 человек.

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