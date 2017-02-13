На Дону руководитель стройкомпании обманул дольщиков на 35 миллионов рублей

В отношении руководителя азовской строительной компании возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он получил 35 миллионов рублей от дольщиков на строительство многоэтажи в Азове. Объект не сдал. В списках обманутых значатся 26 человек.