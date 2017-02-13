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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону сотрудник Росреестра и бизнесмен провели аферу на 12 миллионов рублей

14:40 Понедельник, 13.02.2017

В Неклиновском районе Дона сотрудники полиции раскрыли экономическое преступление. Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, 50-летний директор одной из коммерческих организаций вступил в сговор с сотрудником Росреестра.

Предоставив ложные сведения, он незаконно продал недвижимость, находящуюся в залоге, руководителю одной из организаций в поселке Матвеев Курган. Сумма ущерба составила 12,5 миллионов рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

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