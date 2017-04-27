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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону в «КамАЗе» с логотипами «Почты России» перевозили более 10 тонн спирта

18:52 Четверг, 27.04.2017

26 апреля в Песчанокопском районе на посту ДПС для проверки был остановлен «КамАЗ» с логотипами «Почты России». Во время осмотра в машине обнаружили скрытую металлическую емкость. В ней нарушители перевозили более 10 тонн этилового спирта.

«В настоящее время спирт и транспортное средство арестованы. Произведен отбор проб жидкости для проведения экспертизы. Проводится административное расследование», — сообщили в управлении Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу.

 

 

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