На Дону в «КамАЗе» с логотипами «Почты России» перевозили более 10 тонн спирта

26 апреля в Песчанокопском районе на посту ДПС для проверки был остановлен «КамАЗ» с логотипами «Почты России». Во время осмотра в машине обнаружили скрытую металлическую емкость. В ней нарушители перевозили более 10 тонн этилового спирта.

«В настоящее время спирт и транспортное средство арестованы. Произведен отбор проб жидкости для проведения экспертизы. Проводится административное расследование», — сообщили в управлении Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу.