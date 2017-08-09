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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону за хранение марихуаны в крупном размере задержан мужчина

16:07 Среда, 09.08.2017

В Белокалитвинском районе Ростовской области задержали подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе донского управления МВД, у 28-летнего мужчины нашли и изъяли несколько пакетов с марихуаной — всего 500 граммов. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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