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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону за взятки осужден замначальника отдела Росрыболовства

14:59 Вторник, 20.12.2016

Заместитель начальника цимлянского отдела Росрыболовства Евгений Шлычков приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом стало известно сегодня. Экс-чиновник, по версии следствия, ежемесячно получал взятки от рыбодобытчиков.

Последние платили за незаконный промысел в акватории Цимлянского водохранилища. Они использовали запрещенные виды сетей. Евгения Шлычкова задержали с поличным в Волгодонске при получении 80-ти тысяч от одного из предпринимателей. В ходе следствия установлен общий размер полученных взяток — около полумиллиона рублей. Судебное решение в законную силу еще не вступило. Защита собирается обжаловать приговор.

«Евгений Шлычков осужден Волгодонским районным судом за получение взятки на общую сумму в 390 тысяч рублей. Он признан виновным. Осужден на семь лет и один месяц колонии, а также должен выплатить штраф в размере 6 миллионов 100 рублей. Кроме того, ему на два года запрещено занимать аналогичные должности. Приговор в законную силу не вступил», — прокомментировал пресс-секретарь Волгоградского районного суда Дмитрий Журавлев.

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Комментарии

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сергей 20.12.2016

Все хорошо знают что его подставили!!!