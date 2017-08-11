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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону задержали нарушителей, пытавшихся вывезти из России старинные монеты

14:28 Пятница, 11.08.2017

В июле в аэропорту Ростова-на-Дону несколько раз задерживали нарушителей, пытавшихся вывезти из России старинные монеты. Сегодня об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Так в сумке гражданки России, проживающей в США, нашли 1 рубль 1878 года и 50 копеек 1897 года. В вещах гражданина Израиля, который направлялся из Ростова в Тель-Авив, хранилось три монеты: 3 копейки 1901, 1909 и 1911 годов. В третьем случае 1 рубль 1893 года обнаружили в ручной клади россиянки, которая собиралась лететь в Анталию.

При этом ни один из нарушителей в декларации не указывал наличие данных предметов. Сейчас в отношении граждан возбуждены административные дела.

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