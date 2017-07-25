На Дону задержали подозреваемого в поджоге поля пшеницы

Полицейские Ростовской области задержали подозреваемого в поджоге поля пшеницы в Октябрьском сельском районе. Несколько дней назад огонь там уничтожил 10 гектаров посевов. Подозреваемый 31-летний местный житель, пас около пшеничного поля коров. По предварительным данным, он выбросил непотушенный окурок. Сегодня полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть. Ему выбрана мера пресечения подписка о невыезде.

Ранее мы сообщали о том, что в донском в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.