На Дону задержали подозреваемого в поджоге поля пшеницы
Полицейские Ростовской области задержали подозреваемого в поджоге поля пшеницы в Октябрьском сельском районе. Несколько дней назад огонь там уничтожил 10 гектаров посевов. Подозреваемый 31-летний местный житель, пас около пшеничного поля коров. По предварительным данным, он выбросил непотушенный окурок. Сегодня полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть. Ему выбрана мера пресечения подписка о невыезде.
Ранее мы сообщали о том, что в донском в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
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