На Дону задержали подозреваемого в серии краж

В Ростовской области задержали подозреваемого в серии краж с дачных участков. Как сообщили в пресс-службе донского управления МВД, выяснилась причастность 29-летнего мужчины к более чем 20 имущественным преступлениям.

Пока хозяева работали на приусадебных участках, он проникал и похищал деньги и украшения. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.