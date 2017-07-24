На Дону задержали подозреваемого в серии мошенничеств

В Гуково задержали подозреваемого в серии мошенничеств. По данным пресс-службы донского управления МВД, 30-летний мужчина звонил людям и рассказывал о том, что их родственник нарушил ПДД или был арестован за хранение наркотиков. Злоумышленник обещал никого не привлекать к уголовной ответственности за определенную сумму денег. Потерпевшие пересылали ему средства на банковскую карту или мобильный телефон. После этого мужчина переставал выходить на связь.

Правоохранители доказали причастность задержанного к 15 фактам подобного мошенничества на общую сумму около 500 тысяч рублей. Также полицейские выяснили, что он уже привлекался к уголовной ответственности за разбои и грабежи.