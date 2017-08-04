На Дону задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий на 70 тысяч рублей

В Новошахтинске задержан подозреваемый в краже. 52-летний мужчина вынес из частного дома золотые украшения на 70 тысяч рублей, сообщили в донском управлении МВД. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.