На Дону задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий на 70 тысяч рублей
В Новошахтинске задержан подозреваемый в краже. 52-летний мужчина вынес из частного дома золотые украшения на 70 тысяч рублей, сообщили в донском управлении МВД. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.
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