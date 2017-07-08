На Дону женщину убили знакомые из-за 40 тысяч рублей
В Ростовской области задержаны подозреваемые в циничном преступлении. По предварительным данным, 38-летняя подозреваемая и ее бывший муж 5-го июля обманным путем вывезли свою знакомую в безлюдное место в Родионово-Несветайском районе и задушили. После этого они забрали у убитой 40 тысяч рублей и личные вещи. Подозреваемые взяты по стражу, расследование продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.
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