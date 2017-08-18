На Еременко в Ростове сгорели две иномарки

В Ростове на Еременко сгорели две иномарки. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области, ЧП произошло ночью. Возгорание возникло под капотом BMW, затем огонь перекинулся на Mersedes. На месте происшествия работали две автоцистерны и восемь спасателей. Пожар ликвидировали за десять минут. Причины устанавливаются.