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ПРОИСШЕСТВИЯ

На границе Ростовской области задержали 10 тонн тушек бройлера

16:03 Вторник, 27.12.2016

На КПП «Куйбышево» ветеринары задержали 10 тонн тушек бройлера без правильно оформленных документов. Об этом сообщили сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Продукцию, которая может быть опасна для здоровья, решено изолировать до выяснения всех обстоятельств, уточнили в ведомстве.

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