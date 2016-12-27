На границе Ростовской области задержали 10 тонн тушек бройлера

На КПП «Куйбышево» ветеринары задержали 10 тонн тушек бройлера без правильно оформленных документов. Об этом сообщили сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Продукцию, которая может быть опасна для здоровья, решено изолировать до выяснения всех обстоятельств, уточнили в ведомстве.