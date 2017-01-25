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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Коммунистическом в Ростове из окна 12-го этажа выпала женщина

13:28 Среда, 25.01.2017

Вчера, 24 января, в Ростове в результате падения из окна 12-го этажа погибла 43-летняя женщина. Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области проводит по данному факту проверку, не исключают версию суицида. Трагедия произошла в Советском районе города — на проспекте Коммунистическом.

На данный момент проводят судебно-медицинскую экспертизу, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются следствием, подчеркнули в ведомстве.

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