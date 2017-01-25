На Коммунистическом в Ростове из окна 12-го этажа выпала женщина
Вчера, 24 января, в Ростове в результате падения из окна 12-го этажа погибла 43-летняя женщина. Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области проводит по данному факту проверку, не исключают версию суицида. Трагедия произошла в Советском районе города — на проспекте Коммунистическом.
На данный момент проводят судебно-медицинскую экспертизу, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются следствием, подчеркнули в ведомстве.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.