На Коммунистическом в Ростове из окна 12-го этажа выпала женщина

Вчера, 24 января, в Ростове в результате падения из окна 12-го этажа погибла 43-летняя женщина. Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области проводит по данному факту проверку, не исключают версию суицида. Трагедия произошла в Советском районе города — на проспекте Коммунистическом.

На данный момент проводят судебно-медицинскую экспертизу, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются следствием, подчеркнули в ведомстве.