На Кубани перевернулся пассажирский автобус из Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае перевернулся пассажирский автобус. По данным краевой прокуратуры он следовал из Ростовской области на Черноморское побережье. В результате аварии пострадали несколько человек. Подробности происшествия уточняются.
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