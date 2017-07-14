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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Кубани перевернулся пассажирский автобус из Ростовской области

12:22 Пятница, 14.07.2017

img_2422На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае перевернулся пассажирский автобус. По данным краевой прокуратуры он следовал из Ростовской области на Черноморское побережье. В результате аварии пострадали несколько человек. Подробности происшествия уточняются.

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