На М-4 ‘Дон’ произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса

В районе Грушевского сельского поселения в Аксайском районе Ростовской области вчера произошло серьезное ДТП. По предварительной информации регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, на трассе М-4 «Дон» водитель микроавтобуса «Хагер» из-за гололёда не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в «ВАЗ 21099». По сообщению спасателей, пострадали водитель и пассажир отечественного авто. Они госпитализированы. На месте ЧП работали спасатели Аксайского района.