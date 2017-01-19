На М-4 ‘Дон’ произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса
В районе Грушевского сельского поселения в Аксайском районе Ростовской области вчера произошло серьезное ДТП. По предварительной информации регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, на трассе М-4 «Дон» водитель микроавтобуса «Хагер» из-за гололёда не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в «ВАЗ 21099». По сообщению спасателей, пострадали водитель и пассажир отечественного авто. Они госпитализированы. На месте ЧП работали спасатели Аксайского района.
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