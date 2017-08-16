На нескольких улицах Ростова отключат свет
На нескольких улицах Ростова не будет света. Отключения связаны с проведением профилактических ремонтных работ, сообщается на сайте городской администрации.
16-17 августа с 9:00 до 17:00 света не будет по адресу ул. 18-я Линия 2-30, 19-23; ул. Майская 8-12, 7-13.
17 августа с 9:00 до 17:00 света не будет по адресу ул. Закруткина 2/2.
17-31 августа с 8:00 до 18:00 света не будет по адресу ул. Амбулаторная 113-129; ул. Подгорная 11, 17, 4-22; пер. Сапёрный 31-53, 50А, 50Б, 52, 31/2, 31А, 33А.
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