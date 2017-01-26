На реке Маныч под лёд провалился мотоциклист

24 января на реке Маныч Пролетарского района Ростовской области произошел трагический случай — под лёд провалился человек.

По данным пресс-службы донского управления МЧС, сообщение об этом поступило от рыбаков в 19 часов 30 минут. Они рассказали, что в балке «Сталинградская» при переезде залива на мотоцикле в темное время суток водитель не заметил промоину и провалился под лёд вместе с техникой.

Утром 25 января спасатели прибыли на место происшествия, где обнаружили тело мужчины 1972 года рождения. Ледяной покров составлял около 10-12 сантиметров, что допустимо для пешего передвижения, но недопустимо для передвижения на транспорте. Добавим, это первый случай в 2017 году, повлекший гибель человека в результате провала под лед.