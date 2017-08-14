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ПРОИСШЕСТВИЯ

На реке Маныч спасли мужчину, который выпал из лодки вдалеке от берега

7:44 Понедельник, 14.08.2017

Накануне днем спасатели помогли выбраться из воды мужчине 1966 года рождения, который выпал из резиновой лодки на реке Маныч в Пролетарском районе Ростовской области. Инцидент произошел в 300 метрах от берега. Пострадавшего спасатели взяли на борт, медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба ДПЧС Ростовской области.

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