На реке Маныч спасли мужчину, который выпал из лодки вдалеке от берега

Накануне днем спасатели помогли выбраться из воды мужчине 1966 года рождения, который выпал из резиновой лодки на реке Маныч в Пролетарском районе Ростовской области. Инцидент произошел в 300 метрах от берега. Пострадавшего спасатели взяли на борт, медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба ДПЧС Ростовской области.