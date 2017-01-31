На трассе ‘Дон’ во время движения загорелся ‘КамАЗ’
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» прямо во время движения загорелся «КамАЗ». ЧП произошло на территории Октябрьского (с) района. По информации регионального ГУ МЧС России, никто не пострадал. Машина повреждена на площади 2 кв.м. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 3 человека личного состава и одна спецмашина.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.