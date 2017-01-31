На трассе ‘Дон’ во время движения загорелся ‘КамАЗ’

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» прямо во время движения загорелся «КамАЗ». ЧП произошло на территории Октябрьского (с) района. По информации регионального ГУ МЧС России, никто не пострадал. Машина повреждена на площади 2 кв.м. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 3 человека личного состава и одна спецмашина.