На трассе ‘Ростов-Новошахтнск’ ‘ВАЗ’ врезался в мусоровоз, погиб человек

Утром 20 февраля на автодороге «Ростов-Новошахтинск» произошло ДТП, в котором один человек погиб, один пострадал. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, водитель «ВАЗ-2112″ врезался в стоящий «ГАЗ» (мусоровоз), который намеревался повернуть налево. В результате аварии водитель «ВАЗа» погиб, а пассажир этой машины пострадал. Сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.