

На трассе «Ростов-Таганрог» мужчина расстрелял автомобиль. По нашей информации нападавший является полицейским.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, подозреваемый несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились люди. В результате погибла девушка, находящийся вместе с ней в машине мужчина был госпитализирован с огнестрельным ранением. Через 2 часа преступника задержали в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Таганрогской и Оганова. Сейчас полицейские и следственный комитет устанавливают обстоятельств произошедшего.