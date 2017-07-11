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ПРОИСШЕСТВИЯ

На трассе «Ростов-Таганрог» мужчина расстрелял автомобиль, погиб человек. ФОТО

20:23 Вторник, 11.07.2017

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На трассе «Ростов-Таганрог» мужчина расстрелял автомобиль. По нашей информации нападавший является полицейским.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, подозреваемый несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились люди. В результате погибла девушка, находящийся вместе с ней в машине мужчина был госпитализирован с огнестрельным ранением. Через 2 часа преступника задержали в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Таганрогской и Оганова. Сейчас полицейские и следственный комитет устанавливают обстоятельств произошедшего.

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