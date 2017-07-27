Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

На трассе «Ростов — Таганрог» перевернулась «ГАЗель» с соком

17:58 Четверг, 27.07.2017

Некоторые магазины донского региона теперь не досчитаются товара. На трассе «Ростов — Таганрог» перевернулась «ГАЗель», перевозившая фруктовый сок. По сообщению очевидцев, водитель не справился с управлением, и машина завалилась на бок. Ящики с соком раскидало по дороге, а сам напиток разлился на асфальте. Чтобы убрать коробки с проезжей части, потребовалось несколько часов.

Еще темы рубрики

27 июля 2017
На трассе «Ростов — Таганрог» перевернулась «ГАЗель» с соком
27 июля 2017
В Ростове на улице 1-й Конной Армии легковушка провалилась под асфальт
27 июля 2017
На трассе между Батайском и Ростовом после тройного ДТП опрокинулся Subaru
27 июля 2017
Бывший директор ОАО «258 РЗ» получил два года колонии

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.