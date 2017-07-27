На трассе «Ростов — Таганрог» перевернулась «ГАЗель» с соком

Некоторые магазины донского региона теперь не досчитаются товара. На трассе «Ростов — Таганрог» перевернулась «ГАЗель», перевозившая фруктовый сок. По сообщению очевидцев, водитель не справился с управлением, и машина завалилась на бок. Ящики с соком раскидало по дороге, а сам напиток разлился на асфальте. Чтобы убрать коробки с проезжей части, потребовалось несколько часов.