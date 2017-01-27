На трассе ‘Таганрог-Покровское’ столкнулись три ‘ВАЗа’, есть пострадавшие

Вечером 26 января на трассе «Таганрог-Покровское» произошло массовое ДТП. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, водитель «ВАЗ-2110″, поворачивая налево, не уступил дорогу другому отечественному авто — «ВАЗ-2112″. В результате удара «десятку» отбросило на машину такой же марки. В результате аварии пострадали водитель «ВАЗ-2110″ и 60-летний пассажир, а также мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ-2112″, сообщили в полиции. По факту аварии сотрудниками ГИБДД проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.