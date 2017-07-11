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ПРОИСШЕСТВИЯ

На выезде из Новочеркасска столкнулись 6 автомобилей

18:18 Вторник, 11.07.2017

Крупная автоавария произошла на Новочеркасском шоссе. По данным главного управления МЧС по Ростовской области, столкнулись 6 легковых машин. На месте работают сотрудники ДПС. Есть ли пострадавшие, пока не известно.

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