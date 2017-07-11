На выезде из Новочеркасска столкнулись 6 автомобилей
Крупная автоавария произошла на Новочеркасском шоссе. По данным главного управления МЧС по Ростовской области, столкнулись 6 легковых машин. На месте работают сотрудники ДПС. Есть ли пострадавшие, пока не известно.
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