На выходных донские пожарные выезжали на тушение огня больше 300 раз

В эти выходные на тушение огня донские пожарные в выезжали свыше 320 раз, сообщает в пресс-служба регионального МЧС. Общая площадь возгорания составила почти 500 тысяч квадратных метров. Большая часть — это ландшафтные пожары. Под Новочеркасском огонь подходил к жилым домам и уничтожил несколько хозпостроек. А в Ростове сгорел знаменитый дебаркадер на левом берегу Дона. При этом в большинстве случаев причиной пожара был человеческий фактор.