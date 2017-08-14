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ПРОИСШЕСТВИЯ

На выходных донские пожарные выезжали на тушение огня больше 300 раз

12:34 Понедельник, 14.08.2017

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В эти выходные на тушение огня донские пожарные в выезжали свыше 320 раз, сообщает в пресс-служба регионального МЧС. Общая площадь возгорания составила почти 500 тысяч квадратных метров. Большая часть — это ландшафтные пожары. Под Новочеркасском огонь подходил к жилым домам и уничтожил несколько хозпостроек. А в Ростове сгорел знаменитый дебаркадер на левом берегу Дона. При этом в большинстве случаев причиной пожара был человеческий фактор.

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