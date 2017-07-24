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ПРОИСШЕСТВИЯ

За выходные в Ростовской области спасли из воды 6 человек

8:27 Понедельник, 24.07.2017

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На выходных на Дону спасли 6-х утопающих. В Воскресенье в Азовском районе на Павло-Очаковской косе спасатели доставили на берег мужчину из Московской области, который выбился из сил, катаясь на парусной доске и мальчика 2005 года рождения, который далеко заплыл на надувном матрасе. Еще три случая произошли на реке Черпак в Пролетарском районе и один на реке Дон, где мужчину едва не затянуло под баржу.

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