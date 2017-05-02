На Западном выезде из Ростова образовалась пробка из-за ДТП с участием большегруза

Менее часа назад на Западном выезде из Ростова произошло ДТП с участием большегруза. По словам водителя, машина двигалась из Ростова в Батайск, когда под ее кузовом взорвалось колесо. Грузовик потерял управление и выехал на встречную полосу. По счастливой случайности на ней не было автомобилей. Фуру развернуло, после она врезалась в отбойник. Водитель не пострадал. Сейчас перед развязкой на Азов образовалась большая пробка.