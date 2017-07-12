Начальник полицейского, расстрелявшего машину на трассе «Ростов-Таганрог» уволен из органов. Еще четыре руководителя привлечены к дисциплинарной ответственности. Тем временем, подозреваемый — экс-майор МВД Сергей Кадацкий — взят под стражу. Накануне вечером он расстрелял автомобиль в салоне которого находились его бывшая жена и тесть. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а мужчину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.