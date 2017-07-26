Насекомое-вредитель уничтожает каштановые деревья в Ростове

Каштаны в Ростове страдают от насекомого-вредителя. На первый взгляд может показаться, что листья сохнут от жары, но на самом деле, виной всему вредоносная гусеница. Ученые говорят, что это охридский минёр (каштановая моль).

Александр Полтавский, научный сотрудник ботанического сада ЮФУ: «Это очень маленькая моль. Она в размахе крыльев взрослого насекомого буквально 3 мм».

Впервые минёра описали во второй половине двадцатого века. Ученые обнаружили его в Македонии на Орхидском озере, отсюда и название. Сейчас большая часть Европы страдает от этого вредителя — эта крохотная моль ежегодно уничтожает парки и зеленые насаждения.

Александр Полтавский Научный сотрудник ботанического сада ЮФУ: «Видимо, случайно завезли. Скорее всего, просто транспортом. Потому что это маленькая моль, она может куда угодно сесть. В любую тару забиться. И вот мы теперь имеем такую ситуацию, как в Европе. Во многих городах, как в Ростове, каштан из года в год набирая больше и больше вредителей, может исчезнуть»

Вредитель размножается быстро, за год вырастает 4 поколения. Да и мягкая зима влияет положительно. Ученые говорят, что куколки моли зимуют в опавших листьях, что подтверждается зоной поражения каштанов — внизу листва растений деревьев страдает больше. Защитить растения можно при помощи химических обработок. Эффективна в борьбе с любительницей каштанов и простая уборка листьев.

Александр Полтавский, научный сотрудник ботанического сада ЮФУ: «Я думаю, что неравнодушные граждане, которые обращают внимания на различные повреждения растений, должны к этому делу отнестись внимательно. И на своих участках, либо в домовладениях, либо на территории дворов, где много озеленения, взять осенью веники, мётлы подмести, когда упадёт листва с каштанов, и этим они принесут очень большую пользу деревьям».

Однако это война не на один сезон, предупреждают специалисты. Бороться с вредителем нужно хотя бы несколько лет, чтобы каштаны продолжали радовать ростовчан.