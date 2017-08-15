Недалеко от Каменск-Шахтинского горят лесные насаждения
15 августа очевидцы стали сообщать о полыхающих деревьях вдоль дороги на Калитвенское сельское поселение под Каменск-Шахтинским. По информации пресс-службы регионального МЧС, загорелся сухостой недалеко от Старостаничного сельского поселения, после чего из-за усилившегося ветра пламя перекинулось на хвойный лесной массив. Из ландшафтного пожар перешел в верховой и стал быстро распространяться по деревьям.
На месте ЧП от МЧС работает 21 пожарная машина и 41 человек. По свидетельству очевидцев, с пламенем борются не только пожарные, но и жители близлежащих хуторов Диченский и Абрамовка. Обстановка уточняется.
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