Необычные попутчики ростовских моряков: стая ласточек облюбовала трюм сухогруза
Необычных пассажиров перевезли на сухогрузе ростовские моряки по пути из Ялты в Керчь. Как сообщает портал 1rnd.ru, в трюм судна забилась стайка ласточек. Птицы оказались настойчивыми, и даже после того, как команда пыталась выпустить их на волю, возвращались обратно на борт. Так, безбилетникам удалось добраться до восточных берегов Крыма.
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