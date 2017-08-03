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ПРОИСШЕСТВИЯ

Необычные попутчики ростовских моряков: стая ласточек облюбовала трюм сухогруза

12:32 Четверг, 03.08.2017

Необычных пассажиров перевезли на сухогрузе ростовские моряки по пути из Ялты в Керчь. Как сообщает портал 1rnd.ru, в трюм судна забилась стайка ласточек. Птицы оказались настойчивыми, и даже после того, как команда пыталась выпустить их на волю, возвращались обратно на борт. Так, безбилетникам удалось добраться до восточных берегов Крыма.

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