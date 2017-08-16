Нетрезвый пациент в Ростове разгромил карету скорой помощи

На помощь ростовским врачам сегодня пришлось выехать сотрудникам полиции. По информации ГУ МВД России по Ростовской области, на пересечении улиц 339-й Стрелковой дивизии и Малиновского пациент нанес значительный урон автомобилю скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место ЧП полицейские выяснили, что медработники выехали по вызову на дом к гражданину. Мужчина находился в алкогольном опьянении, его поместили в карету скорой помощи, где пациент начал вести себя неадекватно. Он разбил окна, повредил оборудование и нанес другие повреждения автомобилю скорой медицинской помощи. Медицинский персонал не пострадал.

Подозреваемый задержан. Все обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.