Нетрезвый пациент в Ростове разгромил карету скорой помощи
На помощь ростовским врачам сегодня пришлось выехать сотрудникам полиции. По информации ГУ МВД России по Ростовской области, на пересечении улиц 339-й Стрелковой дивизии и Малиновского пациент нанес значительный урон автомобилю скорой медицинской помощи.
Прибывшие на место ЧП полицейские выяснили, что медработники выехали по вызову на дом к гражданину. Мужчина находился в алкогольном опьянении, его поместили в карету скорой помощи, где пациент начал вести себя неадекватно. Он разбил окна, повредил оборудование и нанес другие повреждения автомобилю скорой медицинской помощи. Медицинский персонал не пострадал.
Подозреваемый задержан. Все обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.