Ночью на Ленина в Ростове произошло тройное ДТП

В ночь с 28 на 29 декабря в Ростове произошло тройное ДТП. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, на улице Ленина водитель «Киа Рио» не справился с управлением и врезался в «Форд Скорпио». После этого «Форд» отбросило на припаркованный «ГАЗ-2790″. В результате аварии различные травмы получили пассажиры «Киа Рио»: девушки 1990, 1991 и 1992 годов рождения. Они доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.