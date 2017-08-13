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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ночью на левом берегу Дона тушили пожар. ФОТО

10:57 Воскресенье, 13.08.2017





пожар

Минувшей ночью, 13 августа, в Ростове-на-Дону, на левом берегу произошел пожар. Пылало так, что огонь хорошо было видно с трассы М4 в сторону Батайска. По словам очевидцев, люди из соседних отелей выбегали в нижнем белье с вещами .
На месте происшествия работали минимум 6 единиц техники, МЧС и скорая помощь.
Подробности происшествия уточняются.

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