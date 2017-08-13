











Минувшей ночью, 13 августа, в Ростове-на-Дону, на левом берегу произошел пожар. Пылало так, что огонь хорошо было видно с трассы М4 в сторону Батайска. По словам очевидцев, люди из соседних отелей выбегали в нижнем белье с вещами .

На месте происшествия работали минимум 6 единиц техники, МЧС и скорая помощь.

Подробности происшествия уточняются.