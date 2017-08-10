Ночное ДТП в Ростовской области унесло жизнь человека

В ночь с 9 на 10 августа на трассе «Тацинское — Милютенская» произошло серьезное ДТП. По предварительным данным регионального ГУ МВД России, водитель «ВАЗ-2207″ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, гле столкнулся в Daewoo Matiz.

В результате ДТП водители обоих автомобилей получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель отечественного авто скончался в больнице. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.