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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ночное ДТП в Ростовской области унесло жизнь человека

7:13 Четверг, 10.08.2017

В ночь с 9 на 10 августа на трассе «Тацинское — Милютенская» произошло серьезное ДТП. По предварительным данным регионального ГУ МВД России, водитель «ВАЗ-2207″ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, гле столкнулся в Daewoo Matiz.

В результате ДТП водители обоих автомобилей получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель отечественного авто скончался в больнице. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.

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