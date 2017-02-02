Ночной пожар в Ростовской области унес жизни людей
В Красносулинском районе Ростовской области поздно вечером 1 февраля начался пожар. Как сообщили в региональном МЧС, в городе Красный Сулин загорелся частный дом. Площадь, охваченная пламенем, составила 12 кв. м. Во время тушения огня пожарные обнаружили погибших. На месте ЧП работали восемь человек личного состава и четыре спецмашины, сообщили в ведомстве.
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