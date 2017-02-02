Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ночной пожар в Ростовской области унес жизни людей

9:37 Четверг, 02.02.2017

В Красносулинском районе Ростовской области поздно вечером 1 февраля начался пожар. Как сообщили в региональном МЧС, в городе Красный Сулин загорелся частный дом. Площадь, охваченная пламенем, составила 12 кв. м. Во время тушения огня пожарные обнаружили погибших. На месте ЧП работали восемь человек личного состава и четыре спецмашины, сообщили в ведомстве.

Еще темы рубрики

02 февраля 2017
Миллеровский завод задолжал работникам пять миллионов рублей
02 февраля 2017
Алкоголь без лицензии продавали в Ростове
02 февраля 2017
Почти две тонны груш без документов уничтожили в Ростове-на-Дону
02 февраля 2017
В доме на проспекте Стачки в Ростове потушили пожар

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.