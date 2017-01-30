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ПРОИСШЕСТВИЯ

Обвиняемого в убийстве 23-летней давности задержали в Таганроге

20:37 Понедельник, 30.01.2017

В Таганроге задержали обвиняемого в убийстве, совершенном почти 23 года назад. По сообщению регионального управления Следственного комитета, подозреваемый из-за ревности к сожительнице убил мужчину. Все это время он скрывался в Калужской области.

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