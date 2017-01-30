Обвиняемого в убийстве 23-летней давности задержали в Таганроге
В Таганроге задержали обвиняемого в убийстве, совершенном почти 23 года назад. По сообщению регионального управления Следственного комитета, подозреваемый из-за ревности к сожительнице убил мужчину. Все это время он скрывался в Калужской области.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.