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ПРОИСШЕСТВИЯ

Очаг африканской чумы свиней выявлен в Ростовской области

17:08 Понедельник, 07.08.2017

Очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории заброшенного скотомогильника — рядом с хутором Ленинский Веселовского района. Как сообщает федеральный Россельхознадзор, геном вируса АЧС выделен от трупов свиней. Сейчас в пунктах работают специалисты государственных ветеринарных служб.

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