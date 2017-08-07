Очаг африканской чумы свиней выявлен в Ростовской области

Очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории заброшенного скотомогильника — рядом с хутором Ленинский Веселовского района. Как сообщает федеральный Россельхознадзор, геном вируса АЧС выделен от трупов свиней. Сейчас в пунктах работают специалисты государственных ветеринарных служб.